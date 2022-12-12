определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим вратарем признан Игорь Бобков ( ), одержавший 2 победы в 2 матчах недели. Он отразил 97,18% бросков при коэффициенте надежности 1,01.

Лучшим защитником стал Григорий Панин ( ), набравший 2 (1+1) очка в 2 играх. Панин не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4». Его гол в матче с «Авангардом» (3:1) стал победным. На его счету также 5 силовых приемов и 2 заблокированных броска.

Лучшим нападающим признан ( ), забросивший 4 шайбы в 2 играх недели. Гусев не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+3». Его шайба в матче с «Динамо» (2:1 ОТ) стала победной.