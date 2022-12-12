Каменский о Фонбет Матче Звезд КХЛ: «Мы не смотрим на НХЛ, а делаем праздник с нашими болельщиками и возможностями»

Валерий Каменский подвел итоги Фонбет Матча Звезд КХЛ-2022.

– Праздник удался, все зрители и игроки остались довольны, получили много положительных эмоций.

Мероприятие внесло много позитива, поэтому я считаю, что все прошло здорово, а КХЛ нужно похвалить за высокий уровень организации звездного уик-энда.

– Можно ли сравнить Матч звезд КХЛ с НХЛ?

– Мы не смотрим на НХЛ, а делаем праздник с нашими болельщиками и своими возможностями. Здесь не должно быть соревнования с США, потому что главное – зритель, получающий удовольствие.

Так же и участникам должно быть комфортно при участии в таком мероприятии, они должны быть рады от того, как их принимают трибуны, – сказал вице‑президент КХЛ.