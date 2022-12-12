Роман Ротенберг: «С Днем Конституции нас всех! Каждый из миллионов россиян найдет в ней что-то особо важное для себя»

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Роман Ротенберг поздравил россиян с Днем Конституции РФ.

«Сегодня мы отмечаем День Конституции Российской Федерации – основного закона нашей страны.

Каждый из миллионов россиян найдет в Конституции что-то особо важное для себя. Например, в ней закреплено участие нашего государства в развитии физической культуры и спорта.

Занимайтесь спортом, и с Днем Конституции нас всех!»  – написал главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России.

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