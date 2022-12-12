Савиков о Фонбет Матче Звезд КХЛ: «Ротенберг – хороший мотиватор. Шутил вместе с нами, мне понравилось. Приятно удивлен»

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Егор Савиков поделился впечатлениями от работы под руководством Романа Ротенберга.

Главный тренер СКА возглавлял команду дивизиона Боброва на Фонбет Матче Звезд КХЛ.

– Каково работать под руководством Романа Ротенберга в рамках этого события?

– Интересно. У него свой подход, он хороший мотиватор.

Можно сказать, что мы в том числе играли и за него. Шутил вместе с нами, мне понравилось. Приятно удивлен, – сказал защитник «Спартака».

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