Савиков о Фонбет Матче Звезд КХЛ: «Ротенберг – хороший мотиватор. Шутил вместе с нами, мне понравилось. Приятно удивлен»
Егор Савиков поделился впечатлениями от работы под руководством Романа Ротенберга.
Главный тренер СКА возглавлял команду дивизиона Боброва на Фонбет Матче Звезд КХЛ.
– Каково работать под руководством Романа Ротенберга в рамках этого события?
– Интересно. У него свой подход, он хороший мотиватор.
Можно сказать, что мы в том числе играли и за него. Шутил вместе с нами, мне понравилось. Приятно удивлен, – сказал защитник «Спартака».
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