Савиков о Фонбет Матче Звезд КХЛ: «Ротенберг – хороший мотиватор. Шутил вместе с нами, мне понравилось. Приятно удивлен»

поделился впечатлениями от работы под руководством Романа Ротенберга.

Главный тренер возглавлял команду дивизиона Боброва на Фонбет Матче Звезд КХЛ.

– Каково работать под руководством в рамках этого события?

– Интересно. У него свой подход, он хороший мотиватор.

Можно сказать, что мы в том числе играли и за него. Шутил вместе с нами, мне понравилось. Приятно удивлен, – сказал защитник .