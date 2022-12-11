Береглазов о том, кого из музыкантов позвал бы на Фонбет Матч Звезд КХЛ: «Басту, наверное. Слушаю иногда»

рассказал, какого рэпера пригласил бы на Фонбет Матч Звезд КХЛ.

– Вам, как магнитогорцу, приятно, что Матч звезд КХЛ прошел в Челябинской области?

– Да, мне все понравилось. Дом рядом. Часто бываем в Челябинске на играх. Все понравилось. Несколько друзей смогли приехать, но не так много.

– Вы заняли четвертое место на Матче звезд. Что думаете о таком результате?

– Выигрывать всегда хорошо, но это не касается двух прошедших дней. Мы отдыхаем, получаем удовольствие, стараемся показать красивый хоккей для зрителей.

– Тренерам сегодня помогали известные рэп-исполнители. Кого бы вы позвали из звезд эстрады?

– Даже не задумывался об этом. Наверное, Басту. Слушаю иногда его треки, – сказал защитник и команды дивизиона Чернышева.

На Фонбет Матче Звезд КХЛ-2022 тренерам помогали ST, НАZИМA, Анет Сай и Slame.