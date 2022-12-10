ST, НАZИМA, Анет Сай и Slame помогут тренерам на Фонбет Матче Звезд КХЛ.

Популярные артисты станут помощниками главных тренеров сборных дивизионов.

«Зрители и участники Фонбет Матча Звезд КХЛ не только смогут оценить выступления представителей рэп-культуры, но и и увидеть известных музыкантов в новой роли. Звезды музыки станут вторыми тренерами в командах Фонбет Матча Звезд КХЛ 2022», – говорится на официальном сайте КХЛ.

Отмечается, что ST будет помогать (дивизион Боброва), НАZИМA – (дивизион Чернышева), Анет Сай – Сергею Федорову (дивизион Тарасова), Slame – (дивизион Харламова).

Фонбет Матч Звезд КХЛ проходит в Челябинске 10 и 11 декабря.

Клава Кока, Анет Сай, НАZИМА и Егор Шип выступят на Матче звезд КХЛ в Челябинске