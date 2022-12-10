ST, НАZИМA, Анет Сай и Slame помогут тренерам на Фонбет Матче Звезд КХЛ
ST, НАZИМA, Анет Сай и Slame помогут тренерам на Фонбет Матче Звезд КХЛ.
Популярные артисты станут помощниками главных тренеров сборных дивизионов.
«Зрители и участники Фонбет Матча Звезд КХЛ не только смогут оценить выступления представителей рэп-культуры, но и и увидеть известных музыкантов в новой роли. Звезды музыки станут вторыми тренерами в командах Фонбет Матча Звезд КХЛ 2022», – говорится на официальном сайте КХЛ.
Отмечается, что ST будет помогать Роману Ротенбергу (дивизион Боброва), НАZИМA – Виктору Козлову (дивизион Чернышева), Анет Сай – Сергею Федорову (дивизион Тарасова), Slame – Илье Воробьеву (дивизион Харламова).
Фонбет Матч Звезд КХЛ проходит в Челябинске 10 и 11 декабря.
Клава Кока, Анет Сай, НАZИМА и Егор Шип выступят на Матче звезд КХЛ в Челябинске
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