Толчинский о том, какого музыканта поставил бы тренером на Фонбет Матче Звезд КХЛ: «Взял бы Гуфа»

Сергей Толчинский рассказал, какого музыканта поставил бы тренером на Фонбет Матче Звезд КХЛ.

– Мы видим, Сергей, как вы старались в капитанском конкурсе.

– Я очень хотел добыть очки для команды. Самым сложным для меня был этап «баскетбол». По каким‑то причинам я просто не мог добросить шайбу до «кольца».

А вот этап «бильярд», когда шайбу нужно с отскоком забить от борта, мы два года тренировали в «Авангарде» с Бобом Хартли. Но я его не слушал и это не тренировал. А вот защитники у нас на этом специализировались. Поставь на этот этап Леху Береглазова – он забьет десять из десяти.

– Если бы вы выбирали, какого музыканта поставить тренером на лавку, это был бы кто?

– Я бы взял Гуфа.

– Вы же на гитаре умеете играть. Не хотели бы дать концерт перед зрителями арены «Трактор»?

– Я уже давал один концерт – перед омскими болельщиками, когда «Авангард» стал чемпионом. Там собралась большая аудитория.

– Но вообще вы свой талант стараетесь не афишировать?

– Да, именно так. Мне кажется, я бы выступить не смог. Навалился бы стресс. Меня бы затрясло, и я бы не попал по аккордам, – сказал капитан сборной дивизиона Чернышева и форвард .

На Фонбет Матче Звезд КХЛ-2022 тренерам помогали ST, НАZИМA, Анет Сай и Slame.