Плющев об игре «Авангарда»: «Команда начинает закрываться и выцеживать очки. Это ошибка. У Омска прочные традиции атакующего хоккея»

поделился мыслями о ситуации в .

– С тренерской точки зрения, насколько оправдана перестройка «Авангарда» на более оборонительный хоккей?

– На мой взгляд, интереснее всего этот «Авангард» смотрелся летом, когда Рябыкин продолжил линию прежнего тренера, и команда очень агрессивно играла в атаке. Как результат – выигранные предсезонные турниры, позади оставался и будущий лидер сезона СКА.

Потом был месяц на выезде, который способен надломить любую команду. Повторюсь, затем на эмоциях Омск побежал, но теперь начинает закрываться и выцеживать очки. На мой взгляд, это ошибка.

«Авангард» – не «Амур», у Омска прочные традиции атакующего хоккея. С игрой на выживание в нем долго не протянешь, тем более с составом, ориентированным на атаку.

– Ваш прогноз на развитие сезона «Авангарда».

– Омск – непредсказуемая организация. Если бы во главе стояли хоккейные люди, то они никогда бы не убрали тренера после 12-матчевого выезда, ведь дорожная карта сезона была бы у них еще летом. А тут мы видим сплошные экспромты и эмоции. В исполнении как генерального менеджера, заявляющего о своей отставке через прессу, так и тренера, который странно реагирует на интервью.

Еще один фактор – подбор игроков. Форварды играют волнами – то первое звено, то связка Толчинский – Грицюк, про вратарскую линию и говорить не нужно. Судя по всему, вокруг команды идут какие-то процессы, отсюда все дисбалансы. Так что по Омску – никаких прогнозов! – сказал заслуженный тренер России.