Алексей Морозов: «22056 человек посмотрели мероприятия звездной недели с трибун. Уверен, они остались в восторге»

подвел итоги Фонбет Недели Звезд КХЛ в Челябинске.

«Это была невероятная Фонбет Неделя Звезд Хоккея-2022! Все очень долго ее ждали – и лига, и болельщики, и игроки, и тренеры. Праздник удался, в этом нет сомнений: все получили огромное удовольствие и отлично провели время.

Как бывший игрок могу сказать, что такие уик-энды помогают хоккеистам набраться эмоций и перезарядить батарейки по ходу сложного сезона, чтобы продолжить борьбу уже в официальных матчах.

Огромное спасибо руководству Челябинской области и лично губернатору Алексею Текслеру – Неделя Звезд Хоккея прошла на очень высоком уровне, и в этом большая заслуга хозяев льда: в Челябинске нас приняли очень радушно, еще раз подтвердив негласный статус самого хоккейного региона страны.

Хочется поблагодарить партнеров и больших друзей лиги – ваша поддержка очень много значит для нас, вместе мы делаем наш любимый вид спорта популярнее.

Спасибо игрокам и тренерам, которые устроили настоящее шоу – креативные буллиты, яркий хоккей с большим количеством голов, красивых моментов и нестандартных решений.

Отдельная благодарность болельщикам, два дня Фонбет Матча звезд КХЛ посетили 13272 человека, а все мероприятия Фонбет Недели Звезд Хоккея с трибун посмотрели 22056 человек. Уверен, что все они остались в восторге от увиденного. Думаю, что эта звездная неделя – одна из лучших в истории КХЛ, она получилась незабываемой!» – сказал президент КХЛ.