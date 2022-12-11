Яшкин об Овечкине: «Не могу пройти мимо его голов. Утром просыпаешься, и становится приятно, что он стал на шаг ближе к цели»

высказался касательно результативности .

– Вся Россия переживает за каждый гол Александра Овечкина. А вы? Поздравляете его с каждым?

– Думаю, сейчас все ждут цифры 800, там все поздравят.

Конечно, я не могу пройти мимо его голов: утром просыпаешься, и становится приятно, что он стал на шаг ближе к цели.

– У меня уведомление стоит на каждый гол Овечкина. А у вас?

– Нет, такого нет, конечно, – сказал нападающий .

Овечкин забросил 796 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

Суперскилл раннего Овечкина – скоростные проходы с флангов. Его было сложно догнать и почти невозможно предсказать