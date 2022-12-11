Кручинин о «Торпедо»: «Не хотим быть командой-однодневкой, чтобы стрельнуть и пропасть. Будем стремиться к самым высоким местам»

поделился впечатлениями от работы с тренером .

– У вас есть ощущение хоккейной сказки? В межсезонье вы приехали на просмотровый контракт в «Торпедо», а сейчас играете на Фонбет Матче Звезд КХЛ.

– Так совпало. Просмотровый контракт был потому, что я хотел играть именно в «Торпедо». Просил шанс, и мне его дали. Все сложилось здорово.

Конечно, я рад, что сезон проходит именно так, но он еще не закончен и надо многое успеть.

– Хоккеисты «Торпедо» говорят, что получают удовольствие от игры под руководством Игоря Ларионова. Вы тоже?

– Конечно, я с самого первого дня кайфую. Ларионов оказывает поддержку и выражает полное доверие игрокам. Он хочет играть так, как и я вижу хоккей. На льду я показываю то, что умею, и у меня получается.

– Есть чувство, что «Торпедо» в этом сезоне способно на многое?

– Мы будем стараться. Не хотим быть командой-однодневкой, чтобы стрельнуть и пропасть. Будем стремиться к самым высоким местам и хотим многого добиться, – сказал нападающий .