Ротенберг об обменах: «Взаимодействие происходит не только с «Сочи». СКА старается развивать молодых игроков, использовать их в команде»

высказался касательно обменов между «Сочи» и СКА.

– У вас столько обменов с «Сочи». Откуда такой интерес именно к одной команде?

– У нас не только «Сочи», у нас взаимодействие происходит с разными командами.

Мы стараемся развивать молодых хоккеистов, использовать их в команде. С учетом долгого сезона очень много травм сейчас, у нас из основного состава было 15 человек на травме, плюс была серьезнейшая эпидемия гриппа в команде.

Несмотря на это, мы идем здорово, на первом месте. Это говорит, что у нас есть резервы: много парней играет из «Невы», наши воспитанники. Тот же Грязнов сейчас здорово смотрится, переигрывает многих других защитников. Они сильнее, поэтому мы им и доверяем место, – сказал генеральный директор и главный тренер СКА.

Морозов об обменах между СКА и «Сочи»: «Будем работать над регламентом, докручивать. Посмотрим, что можно сделать»

«Сочи» и СКА совершили 6-й обмен в этом сезоне. 23 – общее количество трейдов за последние 3 года