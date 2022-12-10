Форвард «Торонто» Ник Робертсон пропустит 6-8 недель из-за травмы. Он набрал 5 очков в 15 матчах сезона НХЛ
Нападающий «Торонто» Ник Робертсон пропустит 6-8 недель из-за травмы плеча.
Главный тренер команды Шелдон Киф отметил, что хоккеисту не потребуется операция.
Форвард получил травму после силового приема защитника «Лос-Анджелеса» Мэтта Роя матче регулярного чемпионата НХЛ.
В текущем сезоне младший брат форварда «Далласа» Джейсона Робертсона провел в НХЛ 15 матчей и набрал 5 (2+3) очков.
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