Форвард «Торонто» Ник Робертсон пропустит 6-8 недель из-за травмы. Он набрал 5 очков в 15 матчах сезона НХЛ

Нападающий Ник Робертсон пропустит 6-8 недель из-за травмы плеча.

Главный тренер команды Шелдон Киф отметил, что хоккеисту не потребуется операция.

Форвард получил травму после силового приема защитника «Лос-Анджелеса» Мэтта Роя матче регулярного чемпионата НХЛ.

В текущем сезоне младший брат форварда «Далласа» Джейсона Робертсона провел в 15 матчей и набрал 5 (2+3) очков.