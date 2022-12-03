Форвард «Торонто» Йернкрук выбыл как минимум на 2 недели из-за травмы паха. Ник Робертсон заменит его в топ-6

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Форвард «Торонто» Калле Йернкрук выбыл как минимум на 2 недели из-за травмы паха.

Шведский нападающий получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе». 

31-летний игрок в последнее время выступал во втором звене команды с Джоном Таваресом и Митчем Марнером. В текущем сезоне он набрал 9 (5+4) очков в 25 играх. 

Ожидается, что его место в топ-6 займет Ник Робертсон (младший брат форварда «Далласа» Джейсона Робертсона, 2+3 в 12 матчах сезона). 

Сейчас у «Торонто» травмированы сразу 4 защитника основы – Морган Райлли, Ти Джей Броди, Джейк Маззин и Джорди Бенн. 

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