Форвард «Торонто» Йернкрук выбыл как минимум на 2 недели из-за травмы паха. Ник Робертсон заменит его в топ-6

Форвард «Торонто» выбыл как минимум на 2 недели из-за травмы паха.

Шведский нападающий получил травму в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе».

31-летний игрок в последнее время выступал во втором звене команды с Джоном Таваресом и Митчем Марнером. В текущем сезоне он набрал 9 (5+4) очков в 25 играх.

Ожидается, что его место в топ-6 займет Ник Робертсон (младший брат форварда «Далласа» Джейсона Робертсона, 2+3 в 12 матчах сезона).

Сейчас у травмированы сразу 4 защитника основы – Морган Райлли, Ти Джей Броди, Джейк Маззин и Джорди Бенн.