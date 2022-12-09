Форвард «Торонто» Ник Робертсон выбыл на долгий срок из-за травмы плеча.

Форвард Ник Робертсон выбыл на долгий срок из-за травмы плеча.

Игрок получил травму после силового приема защитника Мэтта Роя в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ. «Лифс» обыграли «Кингс» со счетом 5:0.

Главный тренер «Лифс» Шелдон Киф не сказал, когда именно 21-летний нападающий вернется в состав, но отметил, что период восстановления не будет кратким.

В текущем сезоне НХЛ младший брат форварда «Далласа» Джейсона Робертсона провел в 15 матчей и набрал 5 (2+3) очков.