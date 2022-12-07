Защитник «Торонто» Мете получил травму в матче против «Далласа». У «Лифс» выбыли уже 5 игроков обороны

Защитник Виктор Мете получил травму в матче с «Далласом».

24-летний игрок получил травму нижней части тела в матче регулярного чемпионата против «Старс» (4:0).

В 11 матчах текущего сезона на его счету 2 (0+2) очка при полезности «+3» и среднем времени на льду 13:04.

Канадский клуб столкнулся с серией травм в линии обороны – ранее выбыли (пропустит как минимум 10 игр из-за травмы колена), (травма косой мышцы), (травма шейного отдела позвоночника, следующий осмотр – в феврале) и Джорди Бенн (травма верхней части тела, несколько недель).

При этом сообщается, что Броди близок к возвращению в строй.