Защитник «Торонто» Мете получил травму в матче против «Далласа». У «Лифс» выбыли уже 5 игроков обороны
Защитник «Торонто» Виктор Мете получил травму в матче с «Далласом».
24-летний игрок получил травму нижней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Старс» (4:0).
В 11 матчах текущего сезона на его счету 2 (0+2) очка при полезности «+3» и среднем времени на льду 13:04.
Канадский клуб столкнулся с серией травм в линии обороны – ранее выбыли Морган Райлли (пропустит как минимум 10 игр из-за травмы колена), Ти Джей Броди (травма косой мышцы), Джейк Маззин (травма шейного отдела позвоночника, следующий осмотр – в феврале) и Джорди Бенн (травма верхней части тела, несколько недель).
При этом сообщается, что Броди близок к возвращению в строй.
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