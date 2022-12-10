Кузнецов сделал передачу в 4-й игре подряд. У него 3+18 в 28 матчах

Форвард сделал голевую передачу в матче чемпионата с «Сиэтлом» (4:1).

На 60-й минуте россиянин ассистировал Александру Овчкину, забившему в пустые ворота.

Кузнецов отдал результативный пас в 4-й игре подряд, на этом отрезке у него 5 (0+5) очков. При этом нападающий продлил безголевую серию до 7 матчей.

Всего в 28 играх сезона он набрал 21 (3+18) балл.

Сегодня за 17:59 (6:13 – в большинстве, 0:26 – в меньшинстве) у Кузнецова 2 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 80% выигранных вбрасываний, полезность – «плюс 1».