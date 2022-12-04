Кузнецов против «Калгари»: 1-е очко в 4 матчах, 2 перехвата, «минус 2» и 71% на точке

отметился результативной передачей в матче с .

уступил «Флэймс» (2:5) в регулярном чемпионате .

Набранное очко стало для россиянина первым в 4 последних играх. Всего у него стало 17 (3+14) баллов в 25 матчах сезона при полезности «минус 4».

Сегодня Кузнецов (16:18, 1:19 – в большинстве, 0:46 – в меньшинстве, «минус 2») отметился 2 перехватами и выиграл 71% вбрасываний (10 из 14).