Кузнецов против «Калгари»: 1-е очко в 4 матчах, 2 перехвата, «минус 2» и 71% на точке

Теги Вашингтон Калгари НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Евгений Кузнецов отметился результативной передачей в матче с «Калгари».

«Вашингтон» уступил «Флэймс» (2:5) в регулярном чемпионате НХЛ

Набранное очко стало для россиянина первым в 4 последних играх. Всего у него стало 17 (3+14) баллов в 25 матчах сезона при полезности «минус 4». 

Сегодня Кузнецов (16:18, 1:19 – в большинстве, 0:46 – в меньшинстве, «минус 2») отметился 2 перехватами и выиграл 71% вбрасываний (10 из 14). 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные