Кузнецов против «Эдмонтона»: передача, 2 броска, «минус 2» и 60% на точке за 19:56. У него 3+15 в 26 играх
Евгений Кузнецов отметился результативной передачей в матче с «Эдмонтоном».
Форвард «Вашингтона» ассистировал при шайбе Ти Джея Оши в матче регулярного чемпионата с «Ойлерс» (3:2).
В активе россиянина стало 18 (3+15) очков в 26 играх сезона при полезности «минус 6».
Сегодня Кузнецов (19:56, 5:12 – в большинстве, «минус 2») нанес 2 броска в створ, сделал 1 перехват и получил 2 минуты штрафа.
На точке вбрасывания выиграл 60% попыток (6 из 10).
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