Кузнецов против «Эдмонтона»: передача, 2 броска, «минус 2» и 60% на точке за 19:56. У него 3+15 в 26 играх

отметился результативной передачей в матче с .

Форвард ассистировал при шайбе Ти Джея Оши в матче регулярного чемпионата с «Ойлерс» (3:2).

В активе россиянина стало 18 (3+15) очков в 26 играх сезона при полезности «минус 6».

Сегодня Кузнецов (19:56, 5:12 – в большинстве, «минус 2») нанес 2 броска в створ, сделал 1 перехват и получил 2 минуты штрафа.

На точке вбрасывания выиграл 60% попыток (6 из 10).