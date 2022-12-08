Тренер «Ак Барса» Бабенко: «После ухода Знарка ребята увидели, что уже не до шуток, и результат никого не устраивает» 

И. о. главного тренера «Ак Барса» высказался после победы над (3:2 ОТ).

– Тяжело нам дался первый период – три удаления подряд. В принципе, мы разбирали большинство, но недаром соперник на первом месте по реализации большинства, они нам доставили определенные сложности.

Но ребята - молодцы, не хотели проигрывать сегодня, это было видно с первых смен. Может быть, как раз такой супернастрой и сказался на ненужных удалениях. Но дальше мы неплохо провели второй и третий период, заслуженно победили, все молодцы, всех с победой.

– Что вы сказали команде в перерыве после первого периода? Дисциплина улучшилась.

– Наверное, лимит удалений исчерпали. Это ведь тоже сложно – игра в меньшинстве забирает много сил. Эмоции немножко спали, наверное, начали разумнее играть, об этом мы просили и в начале матча.

– Не давит ли на вас, что у вас в штабе Зинэтула Хайдярович?

– А как это может давить? Мы обсуждаем все – от тренировочного процесса до тактики и схем на игру. Обсуждаем, он везде помогает, мы прислушиваемся к его советам и находимся на одной волне.

– На овертайм у вас были особые установки?

– Да, сказали, что нам это очко нужнее.

– После ухода Олега Знарка команда играет в том же стиле или что‑то уже поменялось?

– За два дня трудно что‑то поменять. Но, наверное, ребята увидели, что уже не до шуток, и никого этот результат не устраивает.

За два дня ничего не поменяешь, тем более при таком графике, у нас сегодня была пятая игра. С разъездами это очень тяжело, тренировочного процесса практически нет, – сказал .