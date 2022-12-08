«Какой там Роналду? Ему далеко до Овечкина». Кожевников о сравнении Криштиану с Александром

Теги Вашингтон Криштиану Роналду Александр Овечкин НХЛ Горди Хоу Александр Кожевников Матч ТВ Хоккей

Александр Кожевников считает, что Криштиану Роналду далеко до Александра Овечкина.

На счету хоккеиста «Вашингтона» 795 шайб за карьеру в НХЛ. Вторым в списке лучших снайперов в истории лиги идет Горди Хоу (801), лидирует Уэйн Гретцки (894).

– Красавец, сейчас ему надо закончить с Горди Хоу, а потом идти за Гретцки. Александр молодец, тяжеловато будет добраться до 50 забитых шайб в сезоне, все‑таки его изучают и готовятся, но он все равно великий голеадор. Думаю, 40 шайб он точно должен забить, минимум 30.

– Сейчас идут сравнения Роналду и Овечкина, обоим по 37 и оба легенды своих видов спорта, что думаете по этому поводу?

– Какой там Роналду? Это же Александр The Great Eight (великая восьмерка – прим.), Роналду далеко до него.

– Сколько он еще сможет продолжать выступать на таком уровне?

– Думаю, до 40 лет точно дотянет, учитывая его умение готовиться к сезону, он каждое лето проводит на льду, в этом деле он мастер, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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