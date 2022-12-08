«Какой там Роналду? Ему далеко до Овечкина». Кожевников о сравнении Криштиану с Александром
Александр Кожевников считает, что Криштиану Роналду далеко до Александра Овечкина.
На счету хоккеиста «Вашингтона» 795 шайб за карьеру в НХЛ. Вторым в списке лучших снайперов в истории лиги идет Горди Хоу (801), лидирует Уэйн Гретцки (894).
– Красавец, сейчас ему надо закончить с Горди Хоу, а потом идти за Гретцки. Александр молодец, тяжеловато будет добраться до 50 забитых шайб в сезоне, все‑таки его изучают и готовятся, но он все равно великий голеадор. Думаю, 40 шайб он точно должен забить, минимум 30.
– Сейчас идут сравнения Роналду и Овечкина, обоим по 37 и оба легенды своих видов спорта, что думаете по этому поводу?
– Какой там Роналду? Это же Александр The Great Eight (великая восьмерка – прим.), Роналду далеко до него.
– Сколько он еще сможет продолжать выступать на таком уровне?
– Думаю, до 40 лет точно дотянет, учитывая его умение готовиться к сезону, он каждое лето проводит на льду, в этом деле он мастер, – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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