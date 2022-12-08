«Какой там Роналду? Ему далеко до Овечкина». Кожевников о сравнении Криштиану с Александром

считает, что Криштиану Роналду далеко до .

На счету хоккеиста 795 шайб за карьеру в . Вторым в списке лучших снайперов в истории лиги идет Горди Хоу (801), лидирует Уэйн Гретцки (894).

– Красавец, сейчас ему надо закончить с Горди Хоу, а потом идти за Гретцки. Александр молодец, тяжеловато будет добраться до 50 забитых шайб в сезоне, все‑таки его изучают и готовятся, но он все равно великий голеадор. Думаю, 40 шайб он точно должен забить, минимум 30.

– Сейчас идут сравнения Роналду и Овечкина, обоим по 37 и оба легенды своих видов спорта, что думаете по этому поводу?

– Какой там Роналду? Это же Александр The Great Eight (великая восьмерка – прим.), Роналду далеко до него.

– Сколько он еще сможет продолжать выступать на таком уровне?

– Думаю, до 40 лет точно дотянет, учитывая его умение готовиться к сезону, он каждое лето проводит на льду, в этом деле он мастер, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ