Юрий Новиков: «Овечкин – хоккейный Матросов. Он неповторим в своем бесстрашии, нарушает все человеческие законы своим упорством»

Юрий Новиков считает научным экспонатом по хоккейным качествам.

Капитан забросил 794-ю и 795-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Филадельфии» (4:1). Он занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

«Мне не интересно, сколько забьет Овечкин. Я всегда ищу драматургию? Где предел возможностей Овечкина? Вот что важно. Александр нарушает все человеческие законы своим упорством, упрямством, бесстрашием и желанием играть. Этим он меня удивляет. Аналогов этому не было, нет и не будет.

Я не обращаю внимание на количество его голов, хотя в каждой заброшенной шайбе кроется его человеческая энергия. Каждый гол дает ему атомную энергию для того, чтобы лезть дальше на эту вершину, не жалея себя. Это пример для всех спортсменов из других видов.

У нас есть масса талантливых игроков, но Овечкин неповторим в своем бесстрашии. Он стал великим не за счет таланта, игры и филигранной техники. Среди великих есть самые великие. И один из них – Овечкин. Это хоккейный Матросов, который ради победы команды не жалеет ни себя, ни соперника.

Рядом с Овечкиным никто не имеет права на то, чтобы сэкономить силы, спрятаться, струсить. Вот в чем его величие. Его нахождение в раздевалке поднимает боеспособность всех ребят. Они видят, что с ними Овечкин.

В темные времена, когда люди бились стенка на стенку, он шел вверх. Это важнейший пример для мирового спорта. Ребята, которые занимаются хоккеем в Северной Америке, знают его. Частичка Овечкина в каждом американском ребенке. Его заслуга – не в заброшенных шайбах, а в его феномене, который до сих пор не изучен. Этим должны заниматься психологи.

Александра нужно как космонавта обвешать всякими датчиками, чтобы измерить все его показатели: как он спит, кушает, смеется и готовится к играм. Этот материал будет бесценным. Это нужно было делать давно, еще когда он начинал свою карьеру в НХЛ, чтобы все поняли, что звезда по имени Ови взошла на небосклоне. Овечкин по своим человеческим, физическим и хоккейным качествам – научный экспонат», – заявил заслуженный тренер России.

794-й и 795-й голы Овечкина в НХЛ – оба в пустые ворота «Филадельфии». До Гретцки осталось меньше сотни!

Суперскилл раннего Овечкина – скоростные проходы с флангов. Его было сложно догнать и почти невозможно предсказать