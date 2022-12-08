Дружинин про реалити-шоу о прыжках в воду: «Хотелось бы видеть в проекте элитных спортсменов. Овечкина или Акинфеева, например»

РФПВ хочет запустить реалити-шоу с участием знаменитых спортсменов.

Об этом сообщил президент Российской федерации прыжков в воду (РФПВ) Станислав Дружинин.

– Мы со своей стороны уже написали сценарий художественного фильма про прыжки в воду, ведем с федеральным телеканалом переговоры про реалити-шоу.

– Однажды на федеральном канале уже было шоу о прыжках в воду. Сейчас идея будет другая?

– Нам бы хотелось более спортивного формата. Не хотелось бы привлекать звезд шоу‑бизнеса, а вот элитных спортсменов в проекте хотелось бы видеть. Например, это может быть или Игорь Акинфеев, Маргарита Мамун, другие именитые спортсмены.

К каждой команде можно прикрепить наставника – Дмитрия Саутина, Глеба Гальперина. Они бы их обучали, как прыгать с разных снарядов. Это было бы интересно посмотреть. Если мы в следующем году такое шоу реализуем, это был бы интересный проект для нашего вида спорта, – сказал Дружинин.

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