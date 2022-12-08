Питер Лавиолетт: «Овечкин любит хоккей, он каждый день усердно тренируется»

Питер Лавиолетт поделился мнением об игре форварда .

Капитан «Вашингтона» забросил 794-ю и 795-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Филадельфии» (4:1). Он занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

«Вы наблюдаете за ним каждый вечер, за тем, как усердно он играет, насколько ему не все равно.

Иногда этого не замечаешь. Вы видите это, потому что наблюдаете за ним, когда он на льду, и вы видите его страсть на льду.

Он любит игру, любит приходить на каток, каждый день усердно играет, каждый день усердно тренируется. Было здорово быть частью этого», – сказал главный тренер .

794-й и 795-й голы Овечкина в НХЛ – оба в пустые ворота «Филадельфии». До Гретцки осталось меньше сотни!