Дамир Шарипзянов: «Мирошниченко очень неплохо себя проявил для первого матча. Надеюсь, он будет все больше играть за «Авангард» и прогрессировать»

Дамир Шарипзянов прокомментировал победу в матче против «Трактора» (5:1).

«Нормальная игра, единственное – этот гол в меньшинстве. Надо отлаживать этот компонент к плей-офф. Большинство сработало, забили важные голы, Грицюк – молодчик. Не то чтобы наконец-то забивает, но просто молодец, что бросает, отрабатывает в тех моментах, о которых мы разговаривали.

Ваня Мирошниченко не так много смен сыграл, но для первого матча очень неплохо себя проявил. Да и другие наши молодые – Гуляев, Михайлов – красавцы. Нет, меня не удивило, что Мирошниченко провел два силовых приема в первой же смене. То, через что он прошел, говорит о его характере. У меня огромное уважение к нему, что он так быстро вернулся и добрался до КХЛ. Надеюсь, он будет все больше играть за нас и прогрессировать.

Не хочу сглазить Демченко, но он очень часто тащит нас в те моменты, когда счет скользкий. Это придает уверенности, мы переходим в атаку и забиваем свои голы в том же большинстве», – сказал защитник «Авангарда».

Мирошниченко дебютировал в КХЛ. Он сделал 2 хита за 4:28 в матче с «Трактором»