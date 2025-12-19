Демидов против «Чикаго»: ассист, 5 бросков (личный рекорд в НХЛ) и 1 хит за 16:23 – 3-е время среди форвардов «Монреаля». У него 26 очков в 34 играх
Иван Демидов сделал ассист и 5 раз бросил в створ в матче с «Чикаго».
Форвард «Монреаля» Иван Демидов ассистировал при шайбе Ноа Добсона в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (4:1).
На счету 20-летнего россиянина 26 (7+19) очков в 34 играх в сезоне при полезности «минус 3». Он идет на 2-м месте в гонке бомбардиров среди новичков лиги, уступая 1 балл Беккету Сеннеке из «Анахайма» (34 игры, 10+17).
Сегодня Демидов (16:23 – третий показатель игрового времени среди форвардов «Канадиенс» наряду с Заком Болдуком) установил личный рекорд по числу бросков в створ в одном матче в лиге – 5.
Также он применил 1 силовой прием.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
