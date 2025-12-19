  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Демидов против «Чикаго»: ассист, 5 бросков (личный рекорд в НХЛ) и 1 хит за 16:23 – 3-е время среди форвардов «Монреаля». У него 26 очков в 34 играх
0

Демидов против «Чикаго»: ассист, 5 бросков (личный рекорд в НХЛ) и 1 хит за 16:23 – 3-е время среди форвардов «Монреаля». У него 26 очков в 34 играх

Иван Демидов сделал ассист и 5 раз бросил в створ в матче с «Чикаго».

Форвард «Монреаля» Иван Демидов ассистировал при шайбе Ноа Добсона в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (4:1). 

На счету 20-летнего россиянина 26 (7+19) очков в 34 играх в сезоне при полезности «минус 3». Он идет на 2-м месте в гонке бомбардиров среди новичков лиги, уступая 1 балл Беккету Сеннеке из «Анахайма» (34 игры, 10+17). 

Сегодня Демидов (16:23 – третий показатель игрового времени среди форвардов «Канадиенс» наряду с Заком Болдуком) установил личный рекорд по числу бросков в створ в одном матче в лиге – 5.

Также он применил 1 силовой прием. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoБеккетт Сеннеке
logoМонреаль
logoАнахайм
logoЧикаго
logoНХЛ
logoИван Демидов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
КХЛ. «Сибирь» примет «Адмирал», «Трактор» против «Металлурга», «Шанхай» сыграет с «Ладой»
29 минут назад
Овечкин не забил в 6-м матче подряд: 4 броска в створ и 2 в штангу, 1 хит и 1 потеря за 18:30 с «Торонто». У него 14+17 в 34 играх в сезоне
49 минут назадВидео
НХЛ. «Вашингтон» победил «Торонто», «Тампа» уступила «Лос-Анджелесу», «Питтсбург» проиграл «Оттаве», «Миннесота» забросила 5 шайб «Коламбусу»
59 минут назад
Овечкин провел 1525-й матч в регулярках НХЛ и вышел на 21-е место в истории, обогнав Шенахана. На 20-м месте Сутер (1526 игр)
сегодня, 05:40
Вратарь «Эдмонтона» Джерри получил травму в матче с «Бостоном». Он проводил 3-ю игру после обмена из «Питтсбурга»
сегодня, 05:25Видео
«Рейнджерс» обыграли «Сент-Луис» (2:1 ОТ) – 13-я победа в гостях в сезоне за 19 игр. Шестеркин отразил 26 из 27 бросков и стал 1-й звездой
сегодня, 05:10
Мичков не забил в 9-м матче подряд: 2 броска, малый штраф и «+1» за 15:27 с «Баффало». У него 8+10 в 33 играх в сезоне
сегодня, 04:58
Капризов вышел на чистое 3-е место в истории «Миннесоты» по очкам (427), обогнав Сперджена. До идущего 2-м Габорика – 10 баллов
сегодня, 03:58
Тарасенко забил «Коламбусу» с передач Тренина и Юрова – 6-й гол в сезоне. У него 17 очков в 28 играх
сегодня, 03:45Видео
Капризов набрал 1+2 в матче с «Коламбусом». У него 7 очков в последних 3 играх, в сезоне – 41 в 35
сегодня, 03:35Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Мухамадуллин забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Далласом». У него 6 очков в 17 играх в сезоне
24 минуты назадВидео
Мэттьюс завершил матч против «Вашингтона» без очков и с «минус 3». У него 14 шайб в этом сезоне – как и у Овечкина
54 минуты назад
Василевский вернулся в состав «Тампы» после пропуска 7 игр из-за травмы. Он отразил 18 из 20 бросков «Лос-Анджелеса»
сегодня, 04:46
Юров против «Коламбуса»: ассист, 1 бросок, 50% на точке и «+1» за 16:12. У него 1+4 в последних 5 играх
сегодня, 04:34
Тренин против «Коламбуса»: 2 ассиста, 1 бросок, 4 хита и «+2» за 17:32. У него 10 очков в 35 играх в сезоне
сегодня, 04:25
Гришин про 0:3 с «Авангардом»: «Не очень удачный 1-й период «Нефтехимика». Потом были моменты, но здорово сыграл Серебряков»
сегодня, 01:28
Козырев об 1:2 с «Салаватом»: «Северсталь» выровняла игру, но была недостаточно хороша при завершении»
сегодня, 01:16
Бабенко о состоянии здоровья Ларионова: «Все было в положительной тенденции, но есть обстоятельства, которые не от нас зависят»
вчера, 21:45
Кравец о 4:2 с «Динамо»: «Обыграли очень сильную команду. Сработали все важные компоненты: вратарь, оборона, большинство и хорошая игра в меньшинстве»
вчера, 21:37
Козлов о 2:1 с «Северсталью»: «Ребята сыграли самоотверженно, Вязовой молодец. Хорошая игра с нашей стороны»
вчера, 20:30