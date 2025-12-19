Вратарь «Эдмонтона» Джерри получил травму в матче с «Бостоном». Он проводил 3-ю игру после обмена из «Питтсбурга»
Вратарь «Эдмонтона» Тристан Джерри получил травму в матче с «Бостоном».
Вратарь «Эдмонтона» Тристан Джерри получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (3:1).
В конце второго периода 30-летний канадец покинул площадку с травмой нижней части тела. Он получил повреждение при попытке отразить бросок в растяжке.
Для Джерри матч с «Брюинс» стал третьим после обмена из «Питтсбурга». Он отразил 12 из 13 бросков, победа была записана на его счет.
Вышедший на замену при счете 2:1 в пользу «Ойлерс» Кэлвин Пикар отразил все 12 бросков по своим воротам.
После игры главный тренер «нефтяников» Крис Кноблаух не сообщил каких-либо подробностей о травме Джерри.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: CBS Sports
