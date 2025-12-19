  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Вратарь «Эдмонтона» Джерри получил травму в матче с «Бостоном». Он проводил 3-ю игру после обмена из «Питтсбурга»
Видео
0

Вратарь «Эдмонтона» Джерри получил травму в матче с «Бостоном». Он проводил 3-ю игру после обмена из «Питтсбурга»

Вратарь «Эдмонтона» Тристан Джерри получил травму в матче с «Бостоном».

Вратарь «Эдмонтона» Тристан Джерри получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (3:1). 

В конце второго периода 30-летний канадец покинул площадку с травмой нижней части тела. Он получил повреждение при попытке отразить бросок в растяжке. 

Для Джерри матч с «Брюинс» стал третьим после обмена из «Питтсбурга». Он отразил 12 из 13 бросков, победа была записана на его счет. 

Вышедший на замену при счете 2:1 в пользу «Ойлерс» Кэлвин Пикар отразил все 12 бросков по своим воротам. 

После игры главный тренер «нефтяников» Крис Кноблаух не сообщил каких-либо подробностей о травме Джерри. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: CBS Sports
logoТристан Джерри
травмы
logoЭдмонтон
logoБостон
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
«Рейнджерс» обыграли «Сент-Луис» (2:1 ОТ) – 13-я победа в гостях в сезоне за 19 игр. Шестеркин отразил 26 из 27 бросков и стал 1-й звездой
30 минут назад
Мичков не забил в 9-м матче подряд: 2 броска, малый штраф и «+1» за 15:27 с «Баффало». У него 8+10 в 33 играх в сезоне
42 минуты назад
Капризов вышел на чистое 3-е место в истории «Миннесоты» по очкам (427), обогнав Сперджена. До идущего 2-м Габорика – 10 баллов
сегодня, 03:58
Тарасенко забил «Коламбусу» с передач Тренина и Юрова – 6-й гол в сезоне. У него 17 очков в 28 играх
сегодня, 03:45Видео
Капризов набрал 1+2 в матче с «Коламбусом». У него 7 очков в последних 3 играх, в сезоне – 41 в 35
сегодня, 03:35Видео
Кучеров не сыграл с «Лос-Анджелесом» из-за болезни. «Тампа» провела матч с 17 полевыми игроками – 11 форвардами и 6 защитниками
сегодня, 03:25
Овечкин не забил в 6-м матче подряд: 4 броска в створ и 2 в штангу, 1 хит и 1 потеря за 18:30 с «Торонто». У него 14+17 в 34 играх в сезоне
сегодня, 03:10
НХЛ. «Вашингтон» победил «Торонто», «Тампа» уступила «Лос-Анджелесу», «Питтсбург» проиграл «Оттаве», «Миннесота» забросила 5 шайб «Коламбусу»
сегодня, 03:00Live
Четыре россиянина брали Кубок Стэнли три раза. Вспомните хотя бы двух?
вчера, 22:30Тесты и игры
Ги Буше о 3:0 с «Нефтехимиком»: «У нас великолепно играют вратари, но этот сухой матч – заслуга всей команды. У нас два периода была инициатива, забили хорошие голы»
вчера, 21:56
Ко всем новостям
Последние новости
Василевский вернулся в состав «Тампы» после пропуска 7 игр из-за травмы. Он отразил 18 из 20 бросков «Лос-Анджелеса»
54 минуты назад
Юров против «Коламбуса»: ассист, 1 бросок, 50% на точке и «+1» за 16:12. У него 1+4 в последних 5 играх
сегодня, 04:34
Тренин против «Коламбуса»: 2 ассиста, 1 бросок, 4 хита и «+2» за 17:32. У него 10 очков в 35 играх в сезоне
сегодня, 04:25
Гришин про 0:3 с «Авангардом»: «Не очень удачный 1-й период «Нефтехимика». Потом были моменты, но здорово сыграл Серебряков»
сегодня, 01:28
Козырев об 1:2 с «Салаватом»: «Северсталь» выровняла игру, но была недостаточно хороша при завершении»
сегодня, 01:16
Бабенко о состоянии здоровья Ларионова: «Все было в положительной тенденции, но есть обстоятельства, которые не от нас зависят»
вчера, 21:45
Кравец о 4:2 с «Динамо»: «Обыграли очень сильную команду. Сработали все важные компоненты: вратарь, оборона, большинство и хорошая игра в меньшинстве»
вчера, 21:37
Козлов о 2:1 с «Северсталью»: «Ребята сыграли самоотверженно, Вязовой молодец. Хорошая игра с нашей стороны»
вчера, 20:30
Заварухин о 3:2 с «Динамо» Минск: «Здорово, что Голышев забил победный буллит. Надеюсь, он придаст ему уверенности»
вчера, 18:08
Квартальнов о 2:3 от «Автомобилиста»: «Хорошо, что вернулись в игру, но было много технического брака. Жаль, что не взяли два очка, работаем дальше»
вчера, 17:58