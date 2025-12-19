Тренин против «Коламбуса»: 2 ассиста, 1 бросок, 4 хита и «+2» за 17:32. У него 10 очков в 35 играх в сезоне
Яков Тренин сделал 2 результативные передачи в матче с «Коламбусом».
Форвард «Миннесоты» Яков Тренин дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (5:2).
На счету 28-летнего россиянина стало 10 (2+8) очков в 35 играх в текущем сезоне при полезности «+6».
Сегодня Тренин (17:32, «+2») также отметился 1 броском в створ и 4 силовыми приемами. Статистика потерь и перехватов – 1:1, вбрасываний – 1 из 3 (33%).
Отметим, что Яков сохраняет лидерство в сезоне лиги по числу силовых приемов – 168 в 35 играх (4,8 в среднем за игру).
Тарасенко забил «Коламбусу» с передач Тренина и Юрова – 6-й гол в сезоне. У него 17 очков в 28 играх
