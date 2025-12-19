  • Спортс
Макдэвид догнал Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ – они делят лидерство с 58 очками у каждого. Селебрини замыкает топ-3 с 53 баллами

Коннор Макдэвид догнал Нэтана Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ .

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (3:1) и стал первой звездой. 

На счету 28-летнего канадца стало 58 (21+37) очков в 35 играх. Сегодня он отметился результативной передачей в большинстве, а забил – в меньшинстве. 

Пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» делит лидерство в гонке бомбардиров лиги с форвардом «Колорадо» Нэтаном Маккинноном, имеющим 2 матча в запасе (58 баллов в 33 играх, 28+30).

Замыкает топ-3 форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини с 53 (18+35) очками в 35 играх. Сегодня у 19-летнего канадца 2 (0+2) балла в игре с «Далласом» (3:5). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
