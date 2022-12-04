Мирошниченко дебютировал в КХЛ. Он сделал 2 хита за 4:28 в матче с «Трактором»

дебютировал в КХЛ за .

В матче Фонбет Чемпионата КХЛ с (5:1) он провел на льду 4 минуты 28 секунд и совершил два силовых приема.

В текущем сезоне Мирошниченко, прошедший курс лечения от ракового заболевания (лимфомы Ходжкина), провел 8 матчей за «Омских Ястребов» в Olimpbet Молодежной хоккейной лиге и набрал 11 (8+3) очков.

Также в его активе 2 матча за «Омские Крылья» в «PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути» и 3 (0+3) балла.