Мирошниченко дебютировал в КХЛ. Он сделал 2 хита за 4:28 в матче с «Трактором»
Иван Мирошниченко дебютировал в КХЛ за «Авангард».
В матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Трактором» (5:1) он провел на льду 4 минуты 28 секунд и совершил два силовых приема.
В текущем сезоне Мирошниченко, прошедший курс лечения от ракового заболевания (лимфомы Ходжкина), провел 8 матчей за «Омских Ястребов» в Olimpbet Молодежной хоккейной лиге и набрал 11 (8+3) очков.
Также в его активе 2 матча за «Омские Крылья» в «PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути» и 3 (0+3) балла.
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