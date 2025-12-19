Мухамадуллин забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Далласом». У него 6 очков в 17 играх в сезоне

Шакир Мухамадуллин забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Далласом».

Защитник «Сан-Хосе» Шакир Мухамадуллин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (3:5).

В текущем сезоне в активе 23-летнего россиянина стало 6 (2+4) очков в 17 играх при полезности «+4» и среднем времени на льду 16:14.

Сегодня Шакир (11:53, нейтральная полезность) выходил на лед в третьей паре обороны «Шаркс» вместе с Винсентом Иорио.

Он реализовал единственный бросок в створ, сделал 2 блока, применил 1 силовой прием и допустил 2 потери.

Также Мухамадуллин получил малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой во втором периоде, «Старс» реализовали большинство.