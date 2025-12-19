Овечкин провел 1525-й матч в регулярках НХЛ и вышел на 21-е место в истории, обогнав Шенахана. На 20-м месте Сутер (1526 игр)

  • Спортс
Александр Овечкин провел 1525-й матч в регулярках НХЛ – 21-е место в истории.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (4:0), оставшись без очков. 

Эта игра стала для него 1525-й за карьеру в рамках регулярок.

Овечкин вышел на чистое 21-е место в истории лиги по числу проведенных матчей, обогнав Брендана Шенахана (1524). 

В топ-20 входят Патрик Марло (1779), Горди Хоу (1767), Марк Мессье (1756), Яромир Ягр (1733, рекордсмен среди европейцев), Рон Фрэнсис (1731), Джо Торнтон (1714), Здено Хара (1680), Марк Рекки (1652), Крис Челиос (1651), Дэйв Андрейчук (1639), Скотт Стивенс (1635), Ларри Мерфи (1615), Рэй Бурк (1612), Никлас Лидстрем (1564), Джером Игинла (1554), Алекс Дельвеккио (1550), Джонни Бьюсик (1540), Шейн Доун (1540), Брент Бернс («Колорадо», 1530) и Райан Сутер (1526). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
