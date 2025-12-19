Мэттьюс завершил матч против «Вашингтона» без очков и с «минус 3». У него 14 шайб в этом сезоне – как и у Овечкина

Остон Мэттьюс завершил матч против «Вашингтона» без очков и с «минус 3».

Капитан «Торонто » Остон Мэттьюс не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном » (0:4).

28-летний американец завершил встречу с «минус 3». Хуже полезность в «Лифс» оказалась только у защитника Оливера Экмана-Ларссона («минус 4»), защитник Морган Райлли тоже набрал «минус 3».

В 28 играх в текущем сезоне у трехкратного обладателя «Морис Ришар Трофи» 14 шайб – столько же, сколько у девятикратного обладателя награды и лучшего снайпера в истории лиги Александра Овечкина .

40-летний форвард «Вашингтона» сегодня тоже остался без очков , у него 14 голов в 33 играх.

