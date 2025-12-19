Мэттьюс завершил матч против «Вашингтона» без очков и с «минус 3». У него 14 шайб в этом сезоне – как и у Овечкина
Остон Мэттьюс завершил матч против «Вашингтона» без очков и с «минус 3».
Капитан «Торонто» Остон Мэттьюс не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (0:4).
28-летний американец завершил встречу с «минус 3». Хуже полезность в «Лифс» оказалась только у защитника Оливера Экмана-Ларссона («минус 4»), защитник Морган Райлли тоже набрал «минус 3».
В 28 играх в текущем сезоне у трехкратного обладателя «Морис Ришар Трофи» 14 шайб – столько же, сколько у девятикратного обладателя награды и лучшего снайпера в истории лиги Александра Овечкина.
40-летний форвард «Вашингтона» сегодня тоже остался без очков, у него 14 голов в 33 играх.
Беруби после 3:6 от «Эдмонтона»: «Лидеры «Торонто» должны гораздо лучше контролировать ситуацию»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости