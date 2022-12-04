Кравец о дебюте Мирошниченко в КХЛ: «Иван отыграл отлично. Он показал, что в столкновениях выигрывает, не выпадает»

Михаил Кравец оценил игру Ивана Мирошниченко в матче с «Трактором» (5:1).

Это была первая игра 18-летнего нападающего в КХЛ.

«Вы знаете, я Мирошниченко уже хотел практически с первой игры привлечь, когда я посмотрел, как он играет в молодежной команде, но медицинская ситуация была.

Я считаю, что то время, которое у него сегодня было, он отыграл отлично. И в дальнейшем у него будет возможность больше играть, потому что сегодня он показал, что и в столкновениях выигрывает. Не выпадает. И по тренировкам было видно то же самое. Я очень рад, что Иван у нас в команде.

Не было ли желания дать больше времени Ивану при счете 5:1? Надо, чтобы все играли, и не обижать тех, кто добыл предыдущие победы», – сказал главный тренер «Авангарда».

Мирошниченко дебютировал в КХЛ. Он сделал 2 хита за 4:28 в матче с «Трактором»