Юров против «Коламбуса»: ассист, 1 бросок, 50% на точке и «+1» за 16:12. У него 1+4 в последних 5 играх

Данила Юров сделал результативную передачу в матче с «Коламбусом».

Форвард «Миннесоты» Данила Юров ассистировал при шайбе Владимира Тарасенко в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом » (5:2).

На счету 21-летнего россиянина стало 12 (4+8) очков в 28 играх в текущем сезоне при нейтральной полезности и среднем времени на льду 12:19.

Сегодня Юров (16:12, «+1») также отметился 1 броском в створ, 1 силовым приемом и 1 блоком. Статистика потерь и перехватов – 2:1, вбрасываний – 5 из 10 (50%).

Тарасенко забил «Коламбусу» с передач Тренина и Юрова – 6-й гол в сезоне. У него 17 очков в 28 играх