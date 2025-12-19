Мичков не забил в 9-м матче подряд: 2 броска, малый штраф и «+1» за 15:27 с «Баффало». У него 8+10 в 33 играх в сезоне

Матвей Мичков продлил безголевую серию до 9 матчей.

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков остался без результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало » (3:5).

В текущем сезоне у 21-летнего россиянина 18 (8+10) очков в 33 играх при полезности «минус 1» и среднем времени на льду 14:42.

Текущая безголевая серия – 9 матчей (4 ассиста и 15 бросков в створ на отрезке).

Сегодня Мичков (15:27, «+1») отметился 2 бросками в створ и получил малый штраф за атаку вратаря.