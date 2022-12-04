Мирошниченко о хитах: «На площадке особо не смотришь, кто бежит против тебя. Надо только собраться, чтобы тебя не убили»

прокомментировал свой дебют в КХЛ в матче с «Трактором» (5:1).

«Дебют супер. Думаю, были у меня хорошие смены – только не очень много. Но так мне понравилось. Нервничал не особо сильно, готовился к этому матчу очень много, да и выходить играть не впервой – это моя работа. Я не очень сильно переживал.

Столкновение с Дедуновым? Ехал на смену, а Паша бежал загонять, я не увидел, и получилось так – силовой.

Есть ли для меня разница, кого хитовать? Конечно, нет. На площадке особо не смотришь, кто бежит против тебя. Надо только собраться, чтобы тебя не убили там.

Долгожданное событие, и семья ждала. Все переживают и поздравили все. В интернете не только близкие, но и фанаты, болельщики», – сказал нападающий .

Мирошниченко дебютировал в КХЛ. Он сделал 2 хита за 4:28 в матче с «Трактором»