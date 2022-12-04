Иван Мирошниченко: «Главная цель – попасть в НХЛ и играть там до конца жизни, как Овечкин и другие звезды»
Иван Мирошниченко высказался после дебюта в КХЛ в матче с «Трактором» (5:1).
«Не чувствую особо разницы между КХЛ и Вышкой. Никто тут не бежит сломя голову, все мастеровитые ребята.
Давит ли на меня внимание? Да нет, главное свои ожидания оправдать и достичь целей, которые я перед собой поставил. Первоначально – закрепиться в составе.
Самая главная цель – это в НХЛ попасть и там играть до конца жизни, как Саня Овечкин и другие звезды», – сказал форвард «Авангарда».
Нападающий был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ-2022 под 20-м общим номером.
Мирошниченко дебютировал в КХЛ. Он сделал 2 хита за 4:28 в матче с «Трактором»
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