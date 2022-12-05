Робертсон забросил 23-ю шайбу в сезоне и продолжает лидировать в гонке снайперов НХЛ. Он набирает очки в 18 матчах подряд

Джейсон Робертсон забросил 23-ю шайбу в сезоне и продолжает лидировать в гонке снайперов.

Форвард «Далласа» отличился в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой» (5:6 Б), всего набрав 2 (1+1) очка. Его признали третьей звездой встречи.

В гонке снайперов лиги он идет на 1-м месте, опережая капитана «Эдмонтона» (21 шайба).

В гонке бомбардиров Робертсон с 41 (23+18) баллами в 25 играх отстает только от Макдэвида (47 в 25, 21+26) и его партнера (42 в 25, 17+25).

Результативная серия 23-летнего игрока составляет уже 18 матчей (21+13 на отрезке). Робертсон продолжает улучшать рекорд для техасской истории клуба.

В истории франшизы (с учетом достижений «Миннесоты Норт Старс») его серия – 2-я по продолжительности. Рекорд принадлежит Брайану Беллоузу (20 игр подряд с очками, сезон-1985/86).

«Даллас» ушел с 1:5 в 3-м периоде матча с «Миннесотой», забросив 4 шайбы за 10:37. «Старс» взяли 1 очко, уступив по буллитам

Кто бы мог подумать, что этот парень будет забивать больше всех и набирать очки как Макдэвид! Знакомимся с Джейсоном Робертсоном