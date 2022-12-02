Робертсон сделал хет-трик в матче с «Анахаймом». Он лидирует в гонке снайперов НХЛ с 22 шайбами в 24 играх

Джейсон Робертсон сделал хет-трик в матче с и увеличил отрыв в гонке снайперов.

23-летний форвард забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата с «Дакс» (5:0).

Хет-трик стал для него 3-м в карьере в лиге. Текущая результативная серия достигла 17 матчей (20+12 на отрезке).

Робертсон забросил 22 шайбы в 24 матчах сезона и увеличил отрыв от преследователей в гонке снайперов.

На втором месте идет капитан «Эдмонтона» (19 шайб в 24 играх), на третьем – капитан «Ванкувера» (17 шайб в 25 играх).

В гонке бомбардиров Робертсон с 39 очками идет вторым, лидирует Макдэвид с 43 баллами.