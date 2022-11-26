Робертсон дважды забил «Виннипегу» (на 58-й и 60-й минутах) и возглавил гонку снайперов НХЛ с 18 шайбами в 21 матче

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Форвард «Далласа» Джейсон Робертсон возглавил гонку снайперов НХЛ с 18 шайбами в 21 матче.

23-летний американец сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:5 ОТ). Его голы на 58-й и 60-й минутах позволили техасцам перевести игру в овертайм. 

Вторую шайбу нападающий забросил в открытые ворота, так как вратарь Коннор Хеллибак оказался на льду после удара в голову от капитана «Старс» Джейми Бенна.

Видеопросмотр показал, что причиной этого стал толчок со стороны защитника «Джетс» Джоша Моррисси. 

Также в активе Робертсона результативная передача (текущая результативная серия – 14 игр). В 21 матче сезона Джейсон набрал 34 (18+16) очка. 

В гонке бомбардиров он вышел на 2-е место с 1 баллом отставания от лидера – Коннора Макдэвида из «Эдмонтона» (35 очков в 20 играх).

В гонке снайперов игрок «Старс» стал единоличным лидером, опередив Макдэвида и Бо Хорвата из «Ванкувера» (по 16 шайб). 

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