Робертсон дважды забил «Виннипегу» (на 58-й и 60-й минутах) и возглавил гонку снайперов НХЛ с 18 шайбами в 21 матче

Форвард Джейсон Робертсон возглавил гонку снайперов с 18 шайбами в 21 матче.

23-летний американец сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с (4:5 ОТ). Его голы на 58-й и 60-й минутах позволили техасцам перевести игру в овертайм.

Вторую шайбу нападающий забросил в открытые ворота, так как вратарь Коннор Хеллибак оказался на льду после удара в голову от капитана «Старс» Джейми Бенна.

Видеопросмотр показал, что причиной этого стал толчок со стороны защитника «Джетс» Джоша Моррисси.

Также в активе Робертсона результативная передача (текущая результативная серия – 14 игр). В 21 матче сезона Джейсон набрал 34 (18+16) очка.

В гонке бомбардиров он вышел на 2-е место с 1 баллом отставания от лидера – из «Эдмонтона» (35 очков в 20 играх).

В гонке снайперов игрок «Старс» стал единоличным лидером, опередив Макдэвида и из «Ванкувера» (по 16 шайб).