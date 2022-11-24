Хорват и Робертсон догнали Макдэвида в гонке снайперов и делят с ним 1-е место с 16 голами

Коннор Макдэвид остался без очков в матче против «Айлендерс» (0:3).

В активе капитана 35 (16+19) баллов в 20 играх сезона. Он продолжает лидировать в списке бомбардиров.

В гонке снайперов его догнали Джейсон Робертсон из и из . Теперь они втроем делят первое место с 16 голами.

Робертсон сделал дубль в матче против «Чикаго» (6:4), Хорват отметился голом в игре с «Колорадо» (4:3).