Хорват и Робертсон догнали Макдэвида в гонке снайперов и делят с ним 1-е место с 16 голами
Коннор Макдэвид остался без очков в матче НХЛ против «Айлендерс» (0:3).
В активе капитана «Эдмонтона» 35 (16+19) баллов в 20 играх сезона. Он продолжает лидировать в списке бомбардиров.
В гонке снайперов его догнали Джейсон Робертсон из «Далласа» и Бо Хорват из «Ванкувера». Теперь они втроем делят первое место с 16 голами.
Робертсон сделал дубль в матче против «Чикаго» (6:4), Хорват отметился голом в игре с «Колорадо» (4:3).
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