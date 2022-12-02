Кучеров о том, что Капризова задрафтовали под 135-м номером: «Кто бы ни был гребаным скаутом «Миннесоты», сейчас он должен быть генменеджером»

высказался о том, что задрафтовали под 135-м общим номером.

– Под каким номером его выбрали?

– Под 135-м. Пятый раунд в 2015 году.

– Кто бы ни был гребаным скаутом «Миннесоты», сейчас он должен быть генменеджером. Это точно.

Тогда, вероятно, в нем не видели того игрока, которым он является сейчас.

Сейчас говорят о его катании, IQ и все такое. Что? О чем вы говорите? Почему вы не говорили об этом, когда его драфтовали?

Они были слишком сосредоточены на других парнях, поэтому были настолько слепы по отношению к нему, – сказал нападающий .