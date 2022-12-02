Кучеров о том, что Капризова задрафтовали под 135-м номером: «Кто бы ни был гребаным скаутом «Миннесоты», сейчас он должен быть генменеджером»
Никита Кучеров высказался о том, что Кирилла Капризова задрафтовали под 135-м общим номером.
– Под каким номером его выбрали?
– Под 135-м. Пятый раунд в 2015 году.
– Кто бы ни был гребаным скаутом «Миннесоты», сейчас он должен быть генменеджером. Это точно.
Тогда, вероятно, в нем не видели того игрока, которым он является сейчас.
Сейчас говорят о его катании, IQ и все такое. Что? О чем вы говорите? Почему вы не говорили об этом, когда его драфтовали?
Они были слишком сосредоточены на других парнях, поэтому были настолько слепы по отношению к нему, – сказал нападающий «Тампы».
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