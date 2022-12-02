Кросби о том, что ценит в игре Капризова: «Все. Его бросок, катание. У него нет слабостей, он опасен во всем»

оценил игру форварда «Миннесоты» .

– Что ты ценишь в игре Капризова?

– Все. Его бросок, его катание, то, как он видит лед. Он действительно всесторонний игрок. Он может создавать различными способами. Вот почему он добился такого большого успеха.

Я играл против него и наблюдал за ним, у него действительно нет никаких слабостей.

Он может забить издалека, он может обыгрывать парней один на один, а когда ему нужно сделать передачу и кто-то открыт, он может отправить шайбу на чей-то крюк. Так что он опасен во всем, – сказал нападающий .