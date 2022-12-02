Нэтан Маккиннон: «Капризов все делает хорошо. Он потрясающий. Мне очень нравится наблюдать за его игрой»

поделился мнением о форварде «Миннесоты» .

«Он все делает хорошо.

Многие российские игроки очень подвижны – Кучеров, Панарин. Кажется, что в их теле нет напряжения. Вот как это выглядит у Капризова.

То, как он двигается. Его бросок. Он потрясающий. Мне очень нравится наблюдать за его игрой.

Он определенно один из игроков, за которыми я больше всего люблю наблюдать в лиге», – сказал нападающий .

Капризов продлил до 9 серию игр с передачами – новый рекорд «Миннесоты». Кирилл сделал 100 ассистов быстрее всех в истории клуба