Нэтан Маккиннон: «Капризов все делает хорошо. Он потрясающий. Мне очень нравится наблюдать за его игрой»
Нэтан Маккиннон поделился мнением о форварде «Миннесоты» Кирилле Капризове.
«Он все делает хорошо.
Многие российские игроки очень подвижны – Кучеров, Панарин. Кажется, что в их теле нет напряжения. Вот как это выглядит у Капризова.
То, как он двигается. Его бросок. Он потрясающий. Мне очень нравится наблюдать за его игрой.
Он определенно один из игроков, за которыми я больше всего люблю наблюдать в лиге», – сказал нападающий «Колорадо».
Капризов продлил до 9 серию игр с передачами – новый рекорд «Миннесоты». Кирилл сделал 100 ассистов быстрее всех в истории клуба
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