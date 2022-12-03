Появилась информация о том, как Олега Знарка отправили в отставку с поста главного тренера» Ак Барса».

Специалисту сообщили об уходе из казанского клуба спустя час после игры с «Локомотивом» (3:2).

Тренера на беседу пригласил президент клуба , который присутствовал на игре. «Бизнес Online» отмечает, что Знарок спокойно воспринял отставку.

Официально было объявлено об уходе специалиста по собственному желанию.

Знарок возглавил «Ак Барс» в июле текущего года. В нынешнем сезоне казанцы под его руководством набрали 38 очков в 36 матчах и занимают 7-е место в таблице Восточной конференции .

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