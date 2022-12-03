Знарку объявили об отставке через час после победы над «Локомотивом». Тренер воспринял это спокойно («Бизнес Online»)
Появилась информация о том, как Олега Знарка отправили в отставку с поста главного тренера» Ак Барса».
Специалисту сообщили об уходе из казанского клуба спустя час после игры с «Локомотивом» (3:2).
Тренера на беседу пригласил президент клуба Наиль Маганов, который присутствовал на игре. «Бизнес Online» отмечает, что Знарок спокойно воспринял отставку.
Официально было объявлено об уходе специалиста по собственному желанию.
Знарок возглавил «Ак Барс» в июле текущего года. В нынешнем сезоне казанцы под его руководством набрали 38 очков в 36 матчах и занимают 7-е место в таблице Восточной конференции КХЛ.
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