Шевченко об уходе Знарка из «Ак Барса»: «Сегодня он встретился с командой, пожал всем руки и навсегда покинул раздевалку»
Алексей Шевченко сообщил, что Олег Знарок сегодня попрощался с игроками «Ак Барса».
Вчера казанский клуб сообщил, что специалист оставил пост главного тренера команды по собственному желанию.
«Олег Знарок сегодня встретился с командой «Ак Барс», пожал всем руки и навсегда покинул раздевалку казанского клуба», – написал журналист «Спорт-Экспресса» в телеграм-канале.
Ранее со слов игроков «Ак Барса» стало известно, что ни до, ни после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (3:2) Знарок не сообщал о том, что уходит.
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Знарок пришел в «Ак Барс», словно сейчас 2016-й – те же идеи, те же игроки. Измениться не смог или не захотел
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