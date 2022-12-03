Шевченко об уходе Знарка из «Ак Барса»: «Сегодня он встретился с командой, пожал всем руки и навсегда покинул раздевалку»

сообщил, что Олег Знарок сегодня попрощался с игроками «Ак Барса».

Вчера казанский клуб сообщил, что специалист оставил пост главного тренера команды по собственному желанию.

сегодня встретился с командой «Ак Барс», пожал всем руки и навсегда покинул раздевалку казанского клуба», – написал журналист «Спорт-Экспресса» в телеграм-канале.

Ранее со слов игроков «Ак Барса» стало известно, что ни до, ни после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (3:2) Знарок не сообщал о том, что уходит.

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