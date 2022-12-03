Крикунов о работе в «Ак Барсе»: «Я всегда готов. Многих ребят там знаю – и Шипачева, и Бурмистрова. Петров у меня со сломанной ногой в плей-офф играл»

заявил, что готов вновь возглавить .

Пост главного тренера клуба стал вакантным после отставки Олега Знарка. Исполняющим обязанности назначен .

72‑летний специалист ранее работал с казанским клубом с 1999 по 2001 годы, а также в сезоне-2011/12.

– Ничего неожиданного в отставке Знарка нет, у тренера доля такая, всех снимают рано или поздно. Чего‑то у него не получилось в «Ак Барсе». Отставка могла и раньше случится, но, видимо, тренер и клуб что‑то между собой решали, а сейчас окончательно договорились.

– Справится ли Бабенко с обязанностями главного тренера?

– Многое зависит от того, как игроки его воспримут. Там ситуация непростая, явно что‑то внутри команды происходит. Так‑то они все здоровые, двигаются нормально, но не получается. Либо все еще не могут перейти от манеры Дмитрия Квартальнова к другой игре.

– Борис Майоров считает, что звездные казанские игроки сталкиваются внутри команды из‑за бонусов, прописанных в контрактах.

– Об этом менеджеры должны подумать, когда договоры подписывают. Надо понимать – за что ты игрокам платишь.

– Вы лично готовы сейчас поработать с «Ак Барсом»? Учитывая, что клуб находится в трудной ситуации.

– Да я то всегда готов. Но чтобы разобраться, что в Казани не так, надо сперва вовнутрь команды войти и понять, что к чему, с чем там проблемы связаны. Так то я многих ребят там знаю. Работал и с Шипачевым, и Кагарлицким, и Бурмистровым. А Петров у меня вообще играл в плей‑офф со сломанной ногой, – сказал Крикунов.