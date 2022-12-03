Хартли не хочет возобновлять тренерскую карьеру: «Мой план не изменился – проводить время с семьей и работать над бизнесом»
Боб Хартли заявил, что не собирается возобновлять тренерскую карьеру.
После отставки Олега Знарка из «Ак Барса» появилась информация, что казанский клуб рассматривает кандидатуру канадского специалиста.
«Я получил много звонков и сообщений. Мой план не изменился с того момента, когда не продлил контракт с «Авангардом». Он состоял в том, чтобы проводить время с семьей и работать дома над своим бизнесом.
Мой сын с семьей, а также моя дочь и ее парень приедут ко мне домой на следующей неделе на рождественские праздники. Впервые за много лет я буду вместе с семьей на праздниках. Это самое важное событие для меня сейчас. Все остальное я не могу контролировать.
Я получил несколько звонков от команд из разных лиг, и мой ответ был одинаковым для всех», – сообщил Хартли.
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