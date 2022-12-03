Хартли не хочет возобновлять тренерскую карьеру: «Мой план не изменился – проводить время с семьей и работать над бизнесом»

заявил, что не собирается возобновлять тренерскую карьеру.

После отставки Олега Знарка из появилась информация, что казанский клуб рассматривает кандидатуру канадского специалиста.

«Я получил много звонков и сообщений. Мой план не изменился с того момента, когда не продлил контракт с . Он состоял в том, чтобы проводить время с семьей и работать дома над своим бизнесом.

Мой сын с семьей, а также моя дочь и ее парень приедут ко мне домой на следующей неделе на рождественские праздники. Впервые за много лет я буду вместе с семьей на праздниках. Это самое важное событие для меня сейчас. Все остальное я не могу контролировать.

Я получил несколько звонков от команд из разных лиг, и мой ответ был одинаковым для всех», – сообщил Хартли.

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