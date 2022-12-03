«Ак Барс» определится с новым тренером после 30 декабря. С Хартли договоренности нет, но он в шорт-листе («Бизнес Online»)

«Ак Барс» определится с новым главным тренером после 30 декабря, Боб Хартли в шорт-листе.

Вечером 2 декабря «Ак Барс» объявил, что принял отставку Олега Знарка с поста главного тренера.

В текущем сезоне команда занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, набрав 38 очков в 36 играх.

Как сообщает «Бизнес Online», казанский клуб рассматривает несколько кандидатов на пост главного тренера. Решение будет принято только после 30 декабря.

Отмечается, что между «Ак Барсом» и экс-тренером «Авангарда» нет никакой договоренности о сотрудничестве.

При этом канадский специалист есть в шорт-листе казанцев.

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